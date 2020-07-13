Başkan Rasim Daşhan: "Değirmendere grup yolu ekonomik açıdan çok önemli"

Kütahya’nın Şaphane protokolü, yapımı devam eden Değirmendere grup yolu çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemelere Belediye Başkanı Rasim Daşhan, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Basri Mete ve İl Genel Meclisi üyeleri katıldı.

Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’Şaphane ilçemizin diğer ilçe bağlantılarının çıkış ve gurup yolu olan Değirmendere yol bakım onarım çalışmaları İl Özel İdaresi tarafından başlatıldı. Bu yol ile Hisarcık Emet bağlantı yolumuz köpenez köyü üzerinden çok kısalmış olacak. Yol üzerinde ara sıra toprak kaymaları meydana geliyordu. Akdağ yaylalarına da gitmekte kullanılan bu önemli yolun yapılması ilçe ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun’’ dedi.

