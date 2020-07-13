YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Başkan Rasim Daşhan: "Değirmendere grup yolu ekonomik açıdan çok önemli"

Başkan Rasim Daşhan: "Değirmendere grup yolu ekonomik açıdan çok önemli"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 13.07.2020 08:44 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane protokolü, yapımı devam eden Değirmendere grup yolu çalışmalarını yerinde inceledi.İncelemelere Belediye Başkanı Rasim Daşhan, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Basri Mete ve İl Genel Meclisi üyeleri katıldı.Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’Şaphane ilçemizin diğer ilçe bağlantılarının çıkış ve gurup yolu olan Değirmendere yol bakım onarım çalışmaları İl Özel İdaresi tarafından başlatıldı.

Kütahya’nın Şaphane protokolü, yapımı devam eden Değirmendere grup yolu çalışmalarını yerinde inceledi.
İncelemelere Belediye Başkanı Rasim Daşhan, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Basri Mete ve İl Genel Meclisi üyeleri katıldı.
Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’Şaphane ilçemizin diğer ilçe bağlantılarının çıkış ve gurup yolu olan Değirmendere yol bakım onarım çalışmaları İl Özel İdaresi tarafından başlatıldı. Bu yol ile Hisarcık Emet bağlantı yolumuz köpenez köyü üzerinden çok kısalmış olacak. Yol üzerinde ara sıra toprak kaymaları meydana geliyordu. Akdağ yaylalarına da gitmekte kullanılan bu önemli yolun yapılması ilçe ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Konya'da duyarlı vatandaş leylek ailesine kayıtsız kalmadı

Konya'da duyarlı vatandaş leylek ailesine kayıtsız kalmadı

Diyarbakırlı iş kadını Hülya Aşkan dünyaevine girdi

Diyarbakırlı iş kadını Hülya Aşkan dünyaevine girdi

Başkan Zolan, otobüs şoförleriyle bir araya geldi

Başkan Zolan, otobüs şoförleriyle bir araya geldi

AKSED Başkanı Günay: “Srebrenitsa’daki katliamı unutturmayacağız”

AKSED Başkanı Günay: “Srebrenitsa’daki katliamı unutturmayacağız”

Afyonkarahisar'da düğünde saldırıya uğrayan 4 polis memuru yaralandı

Afyonkarahisar'da düğünde saldırıya uğrayan 4 polis memuru yaralandı

Kütahya Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:37
Öğle
13:11
İkindi
17:06
Akşam
20:35
Yatsı
22:15

Kütahya Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Erhan Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Sadık Eczanesi
Gediz
Hayat Eczanesi
Simav
Yeni Hayat Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kütahya’da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

Kütahya’da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.