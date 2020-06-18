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Başkan Rasim Daşhan: "Jandarmamız gece-gündüz görevi başında"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.06.2020 09:58 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine, Korona virüs sürecinde yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’İlçe Jandarma Komutanlığımızı ziyaret ederek (Covid-19) döneminde göstermiş oldukları çalışmalarından dolayı komutanımız Mustafa Gökçen ve diğer komutanlarımıza teşekkür ediyoruz.

Başkan Rasim Daşhan: "Jandarmamız gece-gündüz görevi başında"

Kütahya’nın Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine, Korona virüs sürecinde yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’İlçe Jandarma Komutanlığımızı ziyaret ederek (Covid-19) döneminde göstermiş oldukları çalışmalarından dolayı komutanımız Mustafa Gökçen ve diğer komutanlarımıza teşekkür ediyoruz. Özellikle ilçemize bağlı İnceğiz köyümüzün karantinaya alındığı dönemde gece gündüz demeden çalışan, vatandaşlarımızın mağdur olmaması, ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında üzerine düşen görevleri özellikle kırsal alanda üstün gayretle yerine getiren İlçe Jandarma personelimizi yürekten kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.
Başkan Rasim Daşhan’a, AK Parti Şaphane ilçe Başkanı Hasan Basri Mete’de eşlik etti.

Başkan Rasim Daşhan:

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