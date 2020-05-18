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Başkan Rasim Yüksel, maske dağıtımına devam ediyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 18.05.2020 15:07 | Son Güncelleme

Ergene Kültür Merkezini adeta bir üretim üssüne dönüştürerek gerek gönüllü vatandaşların gerekse belediye personelinin çalışmaları ile her gün binlerce maske üretimi gerçekleştirerek vatandaşlara dağıtan Ergene Belediyesi bir yandan maske üretimine diğer yandan da maske dağıtımına devam ediyor.Ergene’nin tüm mahallelerinde sokak sokak, kapı kapı dolaşarak Ergene Belediyesi tarafından hazırlanan maskeleri vatandaşlara dağıtan belediye başkanı Rasim Yüksel, “Halkımızın sağlığı için ürettiğimiz koruyucu maskelerden bugün de ekibimizle birlikte Kırkgöz ve Esenler Mahallerimizde kapı kapı gezerek vatandaşımıza 10 bin adet maske dağıttık.

Ergene Kültür Merkezini adeta bir üretim üssüne dönüştürerek gerek gönüllü vatandaşların gerekse belediye personelinin çalışmaları ile her gün binlerce maske üretimi gerçekleştirerek vatandaşlara dağıtan Ergene Belediyesi bir yandan maske üretimine diğer yandan da maske dağıtımına devam ediyor.
Ergene’nin tüm mahallelerinde sokak sokak, kapı kapı dolaşarak Ergene Belediyesi tarafından hazırlanan maskeleri vatandaşlara dağıtan belediye başkanı Rasim Yüksel, “Halkımızın sağlığı için ürettiğimiz koruyucu maskelerden bugün de ekibimizle birlikte Kırkgöz ve Esenler Mahallerimizde kapı kapı gezerek vatandaşımıza 10 bin adet maske dağıttık. En değerli varlıklarımız olan çocuklarımıza da gofret ikram ettik. Pandemi dönemi içinde bu zamana kadar ilçemizde toplam 221 bin 100 adet maske dağıtımında bulunduk. Önümüzdeki günlerde diğer mahallelerimize de maske dağıtmaya devam edeceğiz. Sizler evinizde kalın, bizler sizin için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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