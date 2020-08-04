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  4. Başkan Rasim Yüksel’den, Sebile Teyze’ye bayram hediyesi

Başkan Rasim Yüksel’den, Sebile Teyze’ye bayram hediyesi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 04.08.2020 13:43 | Son Güncelleme

Diğer tüm zamanlarda olduğu gibi Kurban Bayramı süresince de Ergene halkının yanında olup bayram ziyaretleri gerçekleştirerek düğün ve cenazelere katılan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ulaş Mahallesinde ikamet eden Sebile Kuşku’ya istediği akülü aracı teslim etti.Daha önce Velimeşe Mahallesinde ikamet eden Mirza Özduru adlı vatandaşa kendi imkanları ile akülü tekerlekli sandalye alarak teslim eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, bir bayram hediyesi de Ulaş Mahallesinde ikamet eden Sebile Kuşku’ya verdi.Sevgi kenti Ergene’de tüm engelleri sevgi ile aşmaya devam ettiklerini ve bir bayram hediyesi daha vererek Sebile annenin bayram gününde yaşadığı mutluluğu paylaştıklarını ifade eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ulaş Mahallemizde ikamet eden Sebile Kuşku annemize çok istediği akülü aracını teslim ederek bayramını kutladık.

Diğer tüm zamanlarda olduğu gibi Kurban Bayramı süresince de Ergene halkının yanında olup bayram ziyaretleri gerçekleştirerek düğün ve cenazelere katılan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ulaş Mahallesinde ikamet eden Sebile Kuşku’ya istediği akülü aracı teslim etti.
Daha önce Velimeşe Mahallesinde ikamet eden Mirza Özduru adlı vatandaşa kendi imkanları ile akülü tekerlekli sandalye alarak teslim eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, bir bayram hediyesi de Ulaş Mahallesinde ikamet eden Sebile Kuşku’ya verdi.
Sevgi kenti Ergene’de tüm engelleri sevgi ile aşmaya devam ettiklerini ve bir bayram hediyesi daha vererek Sebile annenin bayram gününde yaşadığı mutluluğu paylaştıklarını ifade eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ulaş Mahallemizde ikamet eden Sebile Kuşku annemize çok istediği akülü aracını teslim ederek bayramını kutladık. Rabbim hayırlı bir şekilde kullanmayı nasip etsin. Sizlerin yüzündeki gülümseme ve kalbinizdeki sevgi benim en büyük hazinem. Ben nefes aldığım sürece vatandaşımın yüzündeki gülümseme de hiç eksik olmayacak” dedi.
Sebile Kuşku da kendisine akülü araç hediye ederek bayramını kutlayan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’e teşekkür etti.

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