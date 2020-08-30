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Başkan Sabırlı güven tazeledi

VAN HABERLERİ  | 30.08.2020 18:05 | Son Güncelleme

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, yapılan seçimle güven tazeledi.Sabah saat 10.00’da Bahçesaray Kız YBO bahçesinde gerçekleştiren kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Başkan Sabırlı güven tazeledi

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, yapılan seçimle güven tazeledi.
Sabah saat 10.00’da Bahçesaray Kız YBO bahçesinde gerçekleştiren kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığını Genel Merkez MKYK Üyesi ve Van İl Koordinatörü Alaattin Parlak’ın yaptığı kongrede konuşan İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Bahçesaray halkının son seçimlerde AK Parti’ye gösterdiği büyük ilgiden bahsetti. Sabırlı, bu ilginin 2023 hedeflerine giderken daha artarak devam edeceğini söyledi.
AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve Osman Nuri Gülaçar’ın da birer konuşma yaptığı kongrede, tek liste halinde gidilen seçimde mevcut İlçe Başkanı Cumali Sabırlı güven tazeledi.

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