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Başkan Sabırlıda "19 Ekim Muhtarlar Günü" mesajı

VAN HABERLERİ  | 18.10.2020 21:35 | Son Güncelleme

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Sabırlı mesajında, "Geçmişi 1829 yılına dayanan muhtarlık müessesesi, ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturmaktadır.

Başkan Sabırlıda "19 Ekim Muhtarlar Günü" mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Sabırlı mesajında, "Geçmişi 1829 yılına dayanan muhtarlık müessesesi, ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturmaktadır. Seçilerek göreve gelen muhtarlarımız, demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahiplik yapmaktadırlar. Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında, önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını korumak amacıyla 19 Ekim günü hükümetimiz tarafından ’Muhtarlar Günü’ olarak belirlenmiştir" dedi.
Ülke genelinde 17 bini köy ve 36 bini de mahalle olmak üzere yaklaşık 53 bin muhtarlık ve muhtarın bulunduğunu ifade eden Başkan Sabırlı, "Bu sayının 684’ü Van ilimizde 20’si şirin ilçemiz Bahcesaray’da muhtarlık yapıyor. Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olmak gerçekten rütbelerin en büyüğüdür. Dolayısıyla, halkımızın tercihi ve seçimiyle işbaşına gelmiş muhtar kardeşlerimiz, son derece önemli bir makamda bulunmaktadırlar. Bu gün vesilesiyle, tüm muhtarlarımıza çalışmalarında kolaylık ve esenlikler diliyorum. Geçtiğimiz yıllarda hakkın rahmetine kavuşan değerli muhtarlarımızdan Muhtüllah Orhan, İslam Karahan, Lütfü Şanlı, Abbas Özay, Muğdat Sallık ve Tahsin Alpboğa ve hayatını kaybeden diğer muhtarlarımıza Rabbim rahmet etsin saygı ile anıyorum. 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

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