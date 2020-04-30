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Başkan Sabırlı’dan ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ mesajı

VAN HABERLERİ  | 30.04.2020 23:04 | Son Güncelleme

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ nedeniyle bir mesaj yayımladı.Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, “İşçi ve emekçi kardeşlerimizin emeği alın terinin kutsallığını yansıtan; dostluk, birlik ve beraberliğinin simgesi olarak kutladığı bayram olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün zor ve sıkıntılı günlerden geçtiğimiz bu dönemde toplumumuzda dostluk ve dayanışmayı artırmasını, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyorum.

Başkan Sabırlı’dan ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, “İşçi ve emekçi kardeşlerimizin emeği alın terinin kutsallığını yansıtan; dostluk, birlik ve beraberliğinin simgesi olarak kutladığı bayram olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün zor ve sıkıntılı günlerden geçtiğimiz bu dönemde toplumumuzda dostluk ve dayanışmayı artırmasını, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyorum. AK Parti iktidarı olarak son 18 yılda emekçi kardeşlerimizin haklarını, hukuklarını gözetmeye, sorunlarını minimize etmek için büyük gayretler sarf etmiş güzel çalışmalara imza atan partinin mensubu olmaktan onur ve gurur duyuyorum. En önemlisi ise işçi kardeşlerimiz için çok anlamlı bir gün olan 1 Mayıs’ın, iktidarımız döneminde emek ve dayanışma günü olarak resmi tatil ilan edilmesi olmuştur. AK Parti iktidarı öncesinde, bir dönem maaşlarını dahi alamayan milyonlarca işçimiz, emeklimiz vardı. Ülkemiz ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında 4.4 milyon aileye şimdiye kadar 1000’er TL’lik nakdi yardım yapılmıştır. Bu yüzden biz her fırsatta memleket işinin gönül işi olduğunu söylüyoruz. Bu vesileyle ekonomiye katkı sağlayan, sanayi ve üretimin gelişmesi ve artması için üstün gayretler sarf eden işçi ve emekçilerimizin bayramı olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutluyorum” dedi.

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İmsak
03:31
Sabah
05:03
Öğle
12:09
İkindi
15:56
Akşam
19:04
Yatsı
20:30

Van Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Altınbaşak Eczanesi
Ipekyolu
Gültepe Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
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