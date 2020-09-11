YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Başkan Sabırlı’dan ’12 Eylül’ mesajı

Başkan Sabırlı’dan ’12 Eylül’ mesajı

VAN HABERLERİ  | 11.09.2020 15:26 | Son Güncelleme

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 12 Eylül 1980 darbesinin 40.

Başkan Sabırlı’dan ’12 Eylül’ mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, darbelerin gelişmekte olan ülkeleri hedeflerinden alıkoymak için iç ve dış mihraklar tarafından tertiplenen kirli tezgahlar olduğunu söyledi. Başkan Sabırlı, “Geçmişte askeri darbelerle sık sık demokrasisi sekteye uğrayan ülkemiz, AK Parti dönemiyle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın cesur adımlarıyla bu makus talihini yenmiş ve tarihin seyrini değiştirmiştir. 40 yıl önce bugün, kendilerinden menkul ekonomik kaos, sosyal ve siyasal kaos çıkarılarak Türk demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül askeri darbesi yaşanmıştır. Darbe sürecinde yaklaşık 650 bin kişi gözaltına alınmış, 1 milyon 683 bin kişi fişlenmiş, 14 kişi cezaevlerindeki açlık grevlerinde ölmüş, 171 kişi sorgularda ve cezaevi işkencelerinde can vermiş, 49 kişi idam edilmişti. 12 Eylül sabahı ülkemiz postal sesleriyle uyanmış, o güne kadar edindiği tüm demokratik kazanımlarını kaybetmişti. Yıllarca evlatlarını arayan, onları yaşlı gözlerle bekleyen, karanlığın başlangıcı olan 12 Eylül 1980 darbesini şehit ailesi olarak şiddetle kınıyorum” dedi.
12 Eylül askeri darbesinin, oluşturduğu olumsuz tablonun ve acı tecrübelerin yeni nesillere mutlaka aktarılması gerekliliğinin de önemine vurgu yapan Başkan Sabırlı, “Seyyit Ahmed Arvasi’nin dediği gibi ‘Emperyalizmin ülkemizi din ve mezhep kılığındaki sızma faaliyetlerine karşı uyanık olunmalıdır.’ Allah bir daha bu millete; 27 Mayısları, 12 Eylülleri, 28 Şubatları, 15 Temmuzları yaşattırmasın. Demokrasimiz uğruna, ülkemiz uğruna şehit olanları saygı ve rahmetle anıyor, 40 yıl önceki karanlık geceyi sergileyenleri şiddetle kınıyorum. Rabbim bu ülkenin başına bir daha o karanlık günleri yaşatmasın. Yaşasın demokrasi, yaşasın kardeşlik” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkiz olsa bu kadar benzer! İkiz olsa bu kadar benzer!
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu
Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
RH Bandırmaspor’da iki futbolcuda Covid-19 tespit edildi
RH Bandırmaspor’da iki futbolcuda Covid-19 tespit edildi

Van Namaz Vakitleri 11 Eylül Cuma

İmsak
04:14
Sabah
05:38
Öğle
12:08
İkindi
15:41
Akşam
18:29
Yatsı
19:47

Van Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cuma

Ferhat Eczanesi
Ipekyolu
Gülce Eczanesi
Ipekyolu
Herdem Eczanesi
Ipekyolu
Yavuz Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Van'da takılarıyla gömülmüş Urartulu kadın mezarı ortaya çıkarıldı
Van'da takılarıyla gömülmüş Urartulu kadın mezarı ortaya çıkarıldı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Başkale’de Silahlı Kavga: 2 Ölü
Başkale’de Silahlı Kavga: 2 Ölü
Çadır kentte tüp kuyruğu
Çadır kentte tüp kuyruğu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.