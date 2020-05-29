YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Başkan Sabırlı’dan İstanbul’un fethinin 567. yıldönümü mesajı

Başkan Sabırlı’dan İstanbul’un fethinin 567. yıldönümü mesajı

VAN HABERLERİ  | 29.05.2020 09:30 | Son Güncelleme

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumalı Sabırlı, İstanbul’un fethinin 567.

Başkan Sabırlı’dan İstanbul’un fethinin 567. yıldönümü mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumalı Sabırlı, İstanbul’un fethinin 567. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Sabırlı, “Elbette Konstantiniyye fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Ordusu ne güzel ordudur” Hadis-i Şerifi ile Peygamber Efendimizin müjdelediği İstanbul’un fethinin 567. yıldönümünü büyük bir gurur ve onurla idrak ettiklerini belirtti. Sabırlı, “Unutmayalım ki; geleceğin kökleri, bir milletin geçmişinde gizlidir. İstanbul’un fethi öyle bir fetihtir ki; dünyada bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmıştır. 29 Mayıs 1453 Türk ve dünya tarihinin dönüm noktasıdır. İstanbul’un fethi; siyasi, sosyal, kültürel ve dini neticeleri itibarıyla dünya tarihine yeni bir istikamet çizdiği mübarek bir gündür. Tarihe altın harflerle ismini yazdıran kahraman sultanın ve Osmanlı askerlerinin büyük zaferidir. İstanbul’un bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Hanı ve şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbul’un fethini kutluyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Vallahi beni alan yaşadı' 'Vallahi beni alan yaşadı'
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Diyarbakır’da ’cuma namazı’ hazırlığı

Diyarbakır’da ’cuma namazı’ hazırlığı

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Van Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
02:53
Sabah
04:38
Öğle
12:09
İkindi
16:02
Akşam
19:29
Yatsı
21:07

Van Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Başak Eczanesi
Ipekyolu
Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Gümüş Eczanesi
Ipekyolu
İncir Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Van'da karantinaya alınan mahallede Kovid-19 vaka sayısı 43 oldu

Van'da karantinaya alınan mahallede Kovid-19 vaka sayısı 43 oldu

Van’da üreticilere hibe desteği devam ediyor

Van’da üreticilere hibe desteği devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.