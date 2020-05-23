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Başkan Sabırlıdan Ramazan bayramı mesajı

VAN HABERLERİ  | 23.05.2020 17:18 | Son Güncelleme

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Ramazan bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında tüm İslam aleminin bayramını kutladı.Ramazan bayramı mesajı yayımlayan Başkan Sabırlı, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayını nihayete erdirerek, yeni umutlarla bir bayrama daha kavuştuklarını söyledi.

Başkan Sabırlıdan Ramazan bayramı mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Ramazan bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında tüm İslam aleminin bayramını kutladı.
Ramazan bayramı mesajı yayımlayan Başkan Sabırlı, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayını nihayete erdirerek, yeni umutlarla bir bayrama daha kavuştuklarını söyledi. Bu bayramda bir yanımız buruk olsa da tüm dünyanın ve ülkenin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte, aile büyükleri ve akrabalarla yan yana gelemesek de gönülden gönüle birbirilerine bağlı olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Sabırlı, “Bugünlerinde geride kaldığı sağlıklı ve güzel günlerin temennisiyle geçireceğimiz nice güzel bayramlarda yeniden buluşmayı Rabbim hepimize nasip etsin İnşallah. Birlik beraberlik ve dayanışma duygularının en yoğun şekilde hissedildiği Ramazan ayını geride bıraktık. Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip, milletimizin manevi değerlerinin ve tarihten gelen sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günlerinin devam edilmesi ihtiyaç muhtaç ailelerimizi bu zorlu süreçte yanlarında olduğumuzu göstermeye devam edelim. Bu duygu ve düşüncelerle başta tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, Bahçesaraylı hemşerilerime hayırlı ve mutlu bayramlar diliyorum” dedi.

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