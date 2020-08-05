Başkan Sadıkoğlu’ndan Covid-19 denetimleri yorumu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, son günlerde korona virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle yayımlanan yeni tedbir kararları ile İçişleri Bakanlığı tarafından 6 Ağustos Perşembe günü yapılacağı açıklanan Covid-19 denetimleri hakkında konuştu.

İl Hıfzıssıhha Kurulunda yer alan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu konu hakkında yaptığı açıklamada, şehirdeki kalabalıklaşmaların büyük oranla alışveriş ortamlarında olduğuna vurgu yaparak, iş yeri sahiplerinin alacakları tedbir ve müşterilerine yapacakları uyarıların kolluk kuvvetleri ve yetkililerin denetimleri kadar etkili olacağını belirtti.

Başkan Sadıkoğlu, ayrıca vatandaşların yaptırımlardan ziyade sağlık konusunda kaygı duyması gerektiğine dikkat çekerek, “Endişemiz cezalardan önce sağlık olmalı” ifadelerini kullandı.

“İyi bir sınav verdik, devam etmeli”

Sadıkoğlu; “İlk vakanın görüldüğü Mart ayının ardından sürekli artan hasta sada tedirginliğe yol açtı. Olaya Malatya özelinde bakacak olursak maalesef günlük vaka sayısının 100’e kadar ulaştığı yönünde açıklamalar var. Salgın sürecinde ardı ardına gelen tedbirlere, uyarılara, soyısı 23 Nisan’da pik noktasına ulaşmış ve ardından düşüşe geçmişti. Bu grafik bir süredir olumlu şekilde seyrederken son günlerde vaka sayısında yeniden artış yaşanması vatandaşlarımız sokağa çıkma yasaklarına son derece dikkat eden, bu süreçte iyi bir sınav veren Malatya halkının, vaka sayılarının yeniden arttığı bu dönemde de aynı hassasiyeti göstermesi gerekiyor. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci ancak, vatandaşlarımız, iş dünyası ve yetkililerin bütüncül sorumluluk anlayışı ile olumlu nihayetlenebilir” dedi.