Başkan Sadıkoğlu’ndan korona virüs çağrısı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya’da artan korona virüs vakalarına dikkat çekerek, “Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilimizde bulunan hastanelere ek olarak Battalgazi Devlet Hastanesi hızlıca tamamlanarak mücadeleye dahil edilmeli” dedi.

Malatya’da korona virüs vaka sayısının gözle görülür bir şekilde artış gösterdiğini yaptığı açıklama ile ifade eden MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Çin’in Vuhan şehrinden tüm dünyaya yayılan ve ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını sağlık, sosyal ve ekonomik yaşamı temelden sarstı. Mayıs ayı itibariyle binlerce cana mal olan salgın ikinci pik noktasına ulaştı. Pandemi tehdidi her geçen gün artıyor. Malatya’da Mart ayında hafif düzeyde seyreden salgın, 1 Haziran sonrası yükselişe geçti. Temmuz ayından itibaren yasaklarında kalkması ile ilimizde vaka sayılarında gözle görülür bir artış yaşanmaya başlandı” şeklinde konuştu.

“Hastanelerimiz yoğun mesai harcıyor”

Malatya’daki hastanelerin salgınla mücadelede yoğun bir çaba içerisinde olduğunu vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, “Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ilimizdeki hastanelerin yoğun bir mesai harcadığının farkındayız. Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi tamamen pandemi hastanesi olarak hizmet veriyor. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde enfekte hastaların yoğunluğu nedeniyle normal hastalar bu hastanemize gitmekten çekinir halde. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Eğitim ve Araştırma Hastanesi (TÖTM) salgınla mücadelede sadece Malatya’ya hizmet etmiyor. TÖTM’de Malatya’nın yanı sıra Elazığ, Adıyaman ve Tunceli’den gelen koronavirüs numuneleri de test ediliyor. İlimiz merkezinde bulunan hastaneler pandemi sürecinde bu denli yoğunluk yaşarken, yeni bir hastaneye acil bir şekilde ihtiyaç olduğu gün gibi ortaya çıkıyor” dedi.