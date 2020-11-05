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Başkan Sağel; "Zeytinyağında prim 2,50 TL olmalı"

AYDIN HABERLERİ  | 05.11.2020 12:25 | Son Güncelleme

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel açıklanan pamuk primlerinden sonra zeytinyağı primlerine dikkat çekerek, primin 2,50 TL olması gerektiğini ifade etti.Başkan Sağel yaptığı açıklamada, “Zeytinyağı bizim milli ürünümüzdür.

Başkan Sağel; "Zeytinyağında prim 2,50 TL olmalı"

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel açıklanan pamuk primlerinden sonra zeytinyağı primlerine dikkat çekerek, primin 2,50 TL olması gerektiğini ifade etti.
Başkan Sağel yaptığı açıklamada, “Zeytinyağı bizim milli ürünümüzdür. Yaşanan kriz ortamında tüketiciler bu ürün pahalı diyerek, kullanımından vazgeçme noktasına gelebilir. Zeytinyağının sağlığa faydası herkes tarafından bilinmektedir. Bu kadar önemli bir ürünün stratejik ürün olarak kabul edilmesi, her aşamada desteklenmesi gerekmektedir” dedi.
“Bu sene ilk kez sofralık zeytine uygulanacak olan prim önemli ve yerinde bir adım olacaktır” diyerek sözlerini sürdüren Nejat Sağel, “Üreticilerimiz bu seneki zeytin rekoltesinden dolayı kaygı yaşamaktadır. Bildiğiniz üzere zeytinyağına ilk açıklanan prim 40 cent idi. Bugün ki ekonomik koşullarımıza göre üreticinin ihtiyaçlarını karşılayacağı, zarara uğramayacağı bir yıl olması için açıklanması gereken zeytinyağı prim kg/2,50 TL olmalıdır. Ekonomik anlamda yaşanan zorlu süreçte en iyi oluşturulacak zeytinyağı primi talep ettiğimiz şekilde olursa üreticilerimizde memnun kalacaktır" dedi.

Başkan Sağel;

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