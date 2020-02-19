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Başkan Şahan: “Adıyaman’da 150 bin badem ağacı kurudu”

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.02.2020 17:44 | Son Güncelleme

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, 2019 yılında Adıyaman’da 150 bin badem ağacının kuruduğunu açıkladı.71 bin 980 dekar badem üretimi ile Türkiye’de alan bakımından birinci, üretim alanında ise ikinci sırada yer alan Adıyaman’da geçen yıl 150 bin badem ağacının kuruduğu açıklandı.Adıyaman’daki badem üretim alanının 6 yılda 20 kat arttığını ancak 2019 yılında badem bahçelerinde ciddi sorun oluştuğunu kaydeden Başkan Salih Şahan, “Adıyaman ekonomisine ciddi katma değer katan bademde 2019 yılında bir talihsizlik yaşandı.

Başkan Şahan: “Adıyaman’da 150 bin badem ağacı kurudu”

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, 2019 yılında Adıyaman’da 150 bin badem ağacının kuruduğunu açıkladı.
71 bin 980 dekar badem üretimi ile Türkiye’de alan bakımından birinci, üretim alanında ise ikinci sırada yer alan Adıyaman’da geçen yıl 150 bin badem ağacının kuruduğu açıklandı.
Adıyaman’daki badem üretim alanının 6 yılda 20 kat arttığını ancak 2019 yılında badem bahçelerinde ciddi sorun oluştuğunu kaydeden Başkan Salih Şahan, “Adıyaman ekonomisine ciddi katma değer katan bademde 2019 yılında bir talihsizlik yaşandı. Adıyaman’da 150 bin civarında badem ağacı kurudu. Adıyaman Sert kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü bu kurumanın sebebinin aşırı yağışlar olduğu ifade ediyor. Ben bunun sebebinin sadece yağışlar olduğunu kabul etmiyorum. Çünkü atalarımızın zamanında dikilen badem ağaçları hala meyve veriyor. Adıyaman Sert kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ne iş yapıyor? Kuruyan ağaçların yerine yenilerini dikmek lazım. Bu konuda bir çalışma yapıyorlar mı? Çiftçilerimizin bu yönde bir beklentisi var. İlimiz için çok önemli olan badem ile ilgili çalışmaların sadece kağıt üzerinde değil, sahada gösterilmesini istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığından Ziraat Odası olarak fidan desteği istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Şahan: “Adıyaman’da 150 bin badem ağacı kurudu”

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