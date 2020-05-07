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Başkan Şahin, "Açtığımız yeni yollarla halkımıza ulaşıyoruz’’

BİLECİK HABERLERİ  | 07.05.2020 13:28 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, incelemelerde bulunduğu Şehit Mesut Bilir Caddesi’nde yol çalışmasına ilişkin yaptığı açıklamada ‘’Açtığımız yeni yollarla halkımıza ulaşıyoruz’’ dedi.Başkan Şahin, beraberinde birim müdürleri ile birlikte çalışmanın gerçekleştirildiği alanda incelemelerde bulundu.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, incelemelerde bulunduğu Şehit Mesut Bilir Caddesi’nde yol çalışmasına ilişkin yaptığı açıklamada ‘’Açtığımız yeni yollarla halkımıza ulaşıyoruz’’ dedi.
Başkan Şahin, beraberinde birim müdürleri ile birlikte çalışmanın gerçekleştirildiği alanda incelemelerde bulundu. Çalışmanın son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Şahin, Bilecik Belediyesi olarak büyük bir çalışma gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:
‘’Burada Şehit Mesut Bilir Caddesinin devamında yer alan Meram Kent ve Nilüfer Sitelerinin bağlanacağı bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Son derece önemli ve büyük bir çalışma. Açtığımız bu yeni yol ile site sakinlerimiz ile şehrimiz arasında daha büyük ve daha ulaşılabilir bir yol açmış oluyoruz. Çünkü eski yol oldukça virajlı ve dar. Dolayısıyla bu çalışma tamamlanınca site sakinlerimiz daha güzel ve rahat bir yola kavuşmuş olacak’’ ifadelerini kullandı.
Mahalle ve site sakinleri de çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin ve belediye görevlilerine teşekkür etti.

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