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Başkan Şahin aile çay bahçesi projesi hakkında bilgi verdi

BİLECİK HABERLERİ  | 27.02.2020 13:42 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan Merkez Aile Çay Bahçesi projesi hakkında Kent Konseyi üyelerine bilgi verdi.Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda hazırlanan proje değerlendirildi ve kent konseyi üyelerinin düşünceleri alındı.

Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan Merkez Aile Çay Bahçesi projesi hakkında Kent Konseyi üyelerine bilgi verdi.
Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda hazırlanan proje değerlendirildi ve kent konseyi üyelerinin düşünceleri alındı. Gerçekleştirilen toplantıda, Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, hazırlanan projenin teknik detayları hakkında sunum eşliğinde bilgi verdi. Belediye Başkanı Semih Şahin, proje hakkında yaptığı konuşmada, şehir merkezinde dinlenme ve güzel vakit geçirme anlamında yeterli şekilde bir yerin olmadığını belirtti. Hazırlanan proje ile Bilecik şehir merkezinin rahat bir nefes alacağını vurgulayan Başkan Şahin, kent konseyi üyelerinin de bilgilendirerek, görüş ve önerilerini almak istediklerini kaydetti.
Başkan Şahin, konuşmasında ayrıca şehrin tüm organlarını karar alma sürecine dahil ederek, Bilecik’i hep birlikte güzelleştireceklerini sözlerine ekledi.
Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen ise hazırlanan projede emeği geçenlere teşekkür ederek, proje hakkındaki görüşlerini aktardı.
Toplantıda konsey üyeleri de söz alarak proje hakkında değerlendirmelerde bulundu ve sorularına cevap aldı.

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