Başkan Şahin, asfaltlama ve trafo-güç arttırma çalışmalarını inceledi

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçerine bağlı Hisarcık-Beşevler köylerine yapılmakta olan asfaltlama ve trafo-güç arttırma çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem ve Hisarcık Köyü, Mustafa Canbaz ile birlikte Hisarcık - Beşevler köylerinde Hal Alanı ve Osmaneli Belediyesi Yöresel Ürün Üretim Merkezi önündeki alanda özel idare tarafından yapılmakta olan asfaltlama ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızca yapılmakta olan trafo-güç arttırma çalışmalarını yerinde inceledi.

"Yatırımları da mevcut kapasitemizi çok daha yukarı çekecek şekilde yapacağız"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Şahin, "Osmaneli Belediyesi tarıma ve çiftçilerimize destek için üretim kapasitesini arttırdığı ve 2021 yılı başında yapacağı yeni yatırımlarla yeni ürünler ve yeni kapasite ile başta Beşevler köyümüz olmak üzere tüm köylerimize katkı sağlamaya devam edecek .Kurutulmuş sebzeye özellikle korona virüs döneminde büyük bir talebin olduğunu biliyoruz. Bu alanda planladığımız yatırımları da mevcut kapasitemizi çok daha yukarı çekecek şekilde yapacağız" dedi.



