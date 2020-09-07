Başkan Şahin, Bilecik için hedef ve ideallerini anlattı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, konuk olarak katıldığı bir televizyon programında Bilecik için hedef ve ideallerini anlattı.

Bilecik ve Bilecik Belediyesi’ni birçok platformda en iyi şekilde temsil eden Başkan Şahin, gerçekleştirilen yayında belediyenin çalışmaları ve yeni projeleri hakkında önemli bilgiler verdi. Başkan Şahin, belediye başkanlığı döneminde hedefleri hakkında bilgi vererek,"İnsanımızın yüzünde gülümsemeyi artırmak, Bilecik’i üniversite şehri yapmak, Bilecik’i tarihine ve kimliğine yakışır bir kent yapmak, vatandaşlarımızın güzel vakit geçireceği yeni mekanları şehrimize kazandırmak, Bilecik’te milli bayramları daha coşkulu bir şekilde kutlamak, bilecik’in yeşillik oranını daha da artıracak projelere imza atmak, Bilecik’in altyapısını Avrupa standartlarının üstüne çıkarmak, sosyal belediyeciliğin güzel örneklerini sergilemek" dedi.

Yağmur suyu altyapı çalışmaları

Başkan Şahin, projeleri hakkında bilgi vererek, "Bilecik Belediyesi olarak 15 yıldır sağlıklı bir şekilde yapılamayan ve yılda en az 3 veya 4 kez, aşırı yağışlar sonucu esnaf ve vatandaşlarımızın mağdur olduğu sel ve taşkınları önlemek amacıyla büyük bir altyapı çalışması gerçekleştirdik. Şehir merkezindeki büyük ana arterler ile ara harterlerde kapsamlı bir çalışma ile sel baskınlarının olumsuzluklarını en aza indireceğiz" dedi.