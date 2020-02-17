Başkan Şahin: "Bilecikspor’un yeri kesinlikle 3. Lig veya daha üst ligler"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, dün oynanan Bilecikspor-1308 Osmaneli Belediyespor maçı sonrası her iki takım ve seyircilerini gösterdikleri mücadele ve destekten dolayı kutlarken, "Bilecikspor’un yeri kesinlikle 3. Lig veya daha üst ligler" dedi.

Bilecik 1. Amatör Lig’de 42 puanla üçüncü sırada yer alan Bilecikspor ile 44 puanla ikinci sırada yer alan 1308 Osmaneli Belediyespor, Bilecik Edebali Stadı’nda karşı karşıya geldi. Zorlu maçı Bilecikspor 70. dakikada bulduğu golle 1-0 kazandı.

"1308 Osmaneli Belediyespor örnek kulüp olmaya devam ediyor"

Maç sonundan iki takım oyuncularını tebrik eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Dün Bilecikspor ile deplasmanda karşılaşan takımımız sahadan 1-0 yenik ayrılmasına rağmen güzel bir futbol ortaya koyarak ligimize renk kattığını gösterdi. Her iki takımımızın seyircisinin ve basının büyük ilgi gösterdiği müsabakada iki takımda seyir zevki yüksek bir mücadele ortaya koyarak, seyircilerin büyük takdirini kazandı. Bu galibiyetle Bilecik Spor 45 puana çıkarken takımımız 44 puanda kaldı. 1308 Osmaneli Belediyespor altyapısından gelen sporcuları ile örnek kulüp olmaya devam ediyor. Üst liglere ve Milli takımlara sporcu yetiştirmek hedefiyle hareket eden kulübümüz 17 branşta faaliyet gösteriyor" dedi.