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Başkan Şahin, CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na bilgi verdi

BİLECİK HABERLERİ  | 25.03.2020 12:03 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na telekonferans yoluyla belediyenin korona virüs ile mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi.Gerçekleştirilen telekonferansta 11 belediye başkanının korona virüsü ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiğini kaydeden Belediye Başkanı Semih Şahin, "Telekonferans yoluyla belediye başkanlarımız ile birlikte Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na şehrimizde korona virüs salgınına yönelik olarak yürüttüğümüz çalışmalar hakkında bilgi verdik.

Başkan Şahin, CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na bilgi verdi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na telekonferans yoluyla belediyenin korona virüs ile mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Gerçekleştirilen telekonferansta 11 belediye başkanının korona virüsü ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiğini kaydeden Belediye Başkanı Semih Şahin, "Telekonferans yoluyla belediye başkanlarımız ile birlikte Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na şehrimizde korona virüs salgınına yönelik olarak yürüttüğümüz çalışmalar hakkında bilgi verdik. Genel Başkanımızın şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz mücadelemiz için teşekkür etmeleri ve bizleri desteklemeleri şahsımı çok mutlu etti. Kendilerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca tüm başkanlarımıza da yapacakları çalışmalarda kolaylık ve başarılar diliyorum. Biz her zaman milletimiz için çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.
Başkan Şahin açıklamasında ayrıca halkımızın salgından en az derecede zarar görmesi için mücadele çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Başkan Şahin, CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na bilgi verdi

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