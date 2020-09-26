Başkan Şahin: "Endişeleri giderebilecek garantilerin verilmesi şartıyla anlaşmanın yapılasını bekliyoruz"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; Almanya ile karşılıklı mali bilgilerin paylaşılmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Endişeleri giderebilecek garantilerin verilmesi şartıyla bu anlaşmanın yapılasını bekliyoruz" dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Almanya ile karşılıklı mali bilgilerin paylaşılmasının Türk vatandaşlarında endişe oluşturacağını kaydederek; "Ülkelerin arasında, karşılıklı suçluların iadesi anlaşmasını herkes bilir. Bu da karşılıklı olarak mali bilgilerin paylaşılmasıdır. Almanya ile daha doğrusu biz birçok ülkeyle bunu yapıyoruz ama daha çok ilgilendiren husus özellikle bizim ülke vatandaşlarımızı Almanya merkezli, Avrupa ülkeleri ve burada karşılıklı olarak ülkeler diğer ülke vatandaşlarının kendi ülkelerine yapmış oldukları, yatırımları, banka hesaplarının bilgisini diğer tarafa vermesidir. İlk başta devletlerin kendilerini garantiye alması, vergi takibini yapması gibi önlem olarak görülüyor ama şimdi Almanya’nın kaç tane vatandaşı bizim ülkemizde, bizim kaç tane vatandaşımız Almanya’da ya da Avrupa’da yaşıyor. Bizim vatandaşlarımızdan 5 milyon gibi bir rakam Almanya da, Avrupa da yaşıyorlar, ekonomiyle ilgileniyorlar, çalışıyorlar, yatırım yapıyorlar. Aynı şekilde bizim kendi ülkemize de yatırım yapıyorlar. Biz yabancı yatırım için hasret çeken bir ülkeyiz, kendi gurbetçilerimizin bizim ülkemizde yapmış oldukları yatırımların da önüne geçilmesi gibi bir tehlike söz konusu olacak. Ayrıca bunun geriye dönük başlaması, 2017’den başlatılması daha büyük handikap oluşturuyor. Geriye dönük bir vergilendirme de söz konusu olabilir ki, Avrupa’da vergi kaçırma çok daha ciddi cezalandırmaları gösteriyor. Bizde o kadar yok ama orada cezalandırma daha da fazla, yani bizim vatandaşlarımızda bir endişe oluşturacak bu durum" dedi.

Başkan Şahin; bu endişeleri giderebilecek garantilerin verilmesi şartıyla bu anlaşmanın yapılasını beklediklerini sözlerine ekledi.

