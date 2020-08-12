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Başkan Şahin, içlerindeki yatırımları değerlendirdi

BİLECİK HABERLERİ  | 12.08.2020 15:04 | Son Güncelleme

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli OSB’ye 31 dönüm arazi üzerine kurulacak olan otomotiv yan sanayi sektörüne yönelik metal işleme ve döküm tesisinin arsa tahsisi sözleşmesi imzalandığı belirterek, "Osmaneli Lojistik acıdan çok değerli bir yerleşim yeri.

Başkan Şahin, içlerindeki yatırımları değerlendirdi

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli OSB’ye 31 dönüm arazi üzerine kurulacak olan otomotiv yan sanayi sektörüne yönelik metal işleme ve döküm tesisinin arsa tahsisi sözleşmesi imzalandığı belirterek, "Osmaneli Lojistik acıdan çok değerli bir yerleşim yeri. Yenişehir-Bursa-Gemlik YHT hattı ilçemizin değerini çok daha arttırdı" dedi.
Bilecik’in Osmaneli ilçe Belediye Başkanı Münür Şahin, son üç yıldır Osmaneli büyük sanayi yatırımları aldığını belirterek, "İnşallah çok yakında OSB ne ilave edeceğimiz sanayi Parselleri ile bu sanayileşme süreci çok daha hızlanacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri ile Osmaneli çok daha değerli hale geliyor. Önümüzdeki üç yıl için Osmaneli’nde 3 bin kişilik işçi ihtiyacı oluşacak. İlçemize göç almaya devam ediyoruz. İstihdamı karşılayacak iş gücünü mutlaka ilçemize getirmemiz gerekiyor.Belediye olarak ilçemize yerleşmek isteyen herkese yardımcı oluyoruz. Osmaneli OSB’ye yatırım için arsa tahsisi yaptığımız Paksan Makina Sanayi A.Ş. sahiplerine yatırımları için teşekkür ediyoruz. Bu yatırım İçin büyük emeği olan Valimiz Bilal Şentürk ve Eski Kaymakamımız Naif Yavuz, Milletvekilimiz Selim Yağcı, İl Başkanımız Fikret Karabıyık, İlçe Başkanımız Şaban Güdem’e ilçemiz yatırımlarına destekleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

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Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
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