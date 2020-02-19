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Başkan Şahin iş yeri açılışına katıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 19.02.2020 16:24 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, bebek ürünleri satan iş yerinin açılışına katıldı.Bebek ürünlerinin satıldığı dükkanın açılışına katılan Başkan Şahin, kurdeleyi keserek iş yeri sahiplerine hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, bebek ürünleri satan iş yerinin açılışına katıldı.
Bebek ürünlerinin satıldığı dükkanın açılışına katılan Başkan Şahin, kurdeleyi keserek iş yeri sahiplerine hayırlı olsun temennilerinde bulundu. Emine ve Fahri Tunca çiftinin açtığı iş yerinin hayırlara vesile getirmesini söyleyen Başkan Şahin, açılış sonrası iş yerini gezdi.
İş yeri sahibi Emine Tunca tüm davetlilere açılışlarına teşrif ettikleri için teşekkür ederek, "Bilecik’in bir bebek marketine ihtiyacı vardı. Bizler de bu talebi göz önüne alarak böyle bir iş yeri açmayı düşündük. Bebeği olan ailelere işletmemize uğramalarını tavsiye ederiz" dedi.

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