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Başkan Şahin, itfaiye personeli ile bir araya geldi

BİLECİK HABERLERİ  | 25.09.2020 15:03 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İtfaiye Haftası kapsamında İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti.Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ve ilgili birim müdürlerinin katıldığı ziyarette Başkan Şahin çalışanların İtfaiye Haftasını kutladı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İtfaiye Haftası kapsamında İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti.
Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ve ilgili birim müdürlerinin katıldığı ziyarette Başkan Şahin çalışanların İtfaiye Haftasını kutladı. Başkan Gürses, görevlerinde kolaylıklar dileyerek, sergiledikleri başarıdan dolayı tebrik etti.
İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan ise vatandaşların sağlığı ve güvenliği için haftanın her saati görev başında olduklarını belirterek, Başkan Şahin ve beraberindeki konuklara ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

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