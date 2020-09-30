Başkan Şahin, itfaiyecilerle bir araya geldi

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İtfaiye Haftası kapsamında belediyede görev yapan itfaiye ekibiyle bir araya geldi.

Yapmış oldukları özverili çalışmalar için tüm itfaiye personeline teşekkür eden Başkan Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesi tüm çalışanları ve tüm yöneticileri ile kesintisiz halkımızın hizmetinde. İtfaiye departmanımızda tecrübesiyle, araç parkı ve donanımıyla 24 saat hizmete hazır. 3 adet itfaiye aracı,2 adet sulama aracı, 2 adet sulama tankeri, 4 adet iş makinesi, 1 adet greyder ile yangınlara karşı her zaman hazırlıklıyız. Bu duygu ve düşüncelerimle İtfaiye Haftasını kutluyor, tüm çalışanlarımıza çalışmaları ve gayretleri için teşekkür ediyorum" dedi.



PARTNER Birbirinden fazla ilham alan ünlüler