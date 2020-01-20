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  4. Başkan Şahin kamyoncu esnafını dinledi

Başkan Şahin kamyoncu esnafını dinledi

BİLECİK HABERLERİ  | 20.01.2020 12:59 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kentte faaliyet gösteren Bilecik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyelerini ziyaret ederek, talep ve görüşlerini dinledi.Belirli dönemlerde kentteki sivil toplum kuruluşu, esnaf ve vatandaşlarımız ile bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinleyen Başkan Şahin, beraberinde meclis üyeleri ile birlikte kamyoncu esnafını ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Başkan Şahin kamyoncu esnafını dinledi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kentte faaliyet gösteren Bilecik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyelerini ziyaret ederek, talep ve görüşlerini dinledi.
Belirli dönemlerde kentteki sivil toplum kuruluşu, esnaf ve vatandaşlarımız ile bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinleyen Başkan Şahin, beraberinde meclis üyeleri ile birlikte kamyoncu esnafını ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Bilecik Belediyesi olarak her zaman emek ve emekçinin destekçisi olacaklarını kaydeden Başkan Şahin, ‘’Meclis üyelerimiz ile birlikte kamyoncu esnafımızı ziyaret ettik, bizden isteklerini dinledik. Bilecik Belediyesi olarak, ilimizdeki herkesi dinlemeye ve çalışmalarımız hakkında bilgi vermeye devam edeceğiz. Birlikte yapacağımız çalışmalar ile hem esnafımız hem de vatandaşlarımız daha güzel bir Bilecik’e sahip olacak’’ ifadelerini kullandı.
Bilecik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Şükrü Demirci ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin ve beraberindeki konuklarına teşekkür etti.

Başkan Şahin kamyoncu esnafını dinledi

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