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Başkan Şahin Kaynaşlı’da okulları ziyaret etti

DÜZCE HABERLERİ  | 26.09.2020 11:02 | Son Güncelleme

2021 eğitim öğretim yılı nedeni ile Kaynaşlı’da yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.Korona virüs salgını sonrasında uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitimler başladı.

2021 eğitim öğretim yılı nedeni ile Kaynaşlı’da yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Korona virüs salgını sonrasında uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitimler başladı. Kaynaşlı’da da ders başı yapan öğrenciler ve öğretmenleri Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ziyaret ederek dönem hakkında öğrencilere başarılar diledi. Belediye olarak tüm eğitim öğretim camiasına destek verdiklerini, hijyen konusunda sorun etmediklerini dile getiren Belediye Başkanı Birol Şahin, “ 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı tüm eğitim camiasına, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun” dedi.

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