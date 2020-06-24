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Başkan Şahin, "Meclis üyeleri konuşma hakkını en adil şekilde kullanıyor’’

BİLECİK HABERLERİ  | 24.06.2020 14:36 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, meclis toplantılarında, demokrasinin en güzel örneğini sergileme gayretinde olduklarını belirterek, “Her oturumda demokrasinin en güzel örneği olan konuşma hakkını her üyeye veriyoruz” dedi.Haziran ayı belediye meclis toplantısında yaşanan gelişmeler hakkında kamuoyu ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla bir değerlendirmede bulunan Başkan Şahin, toplantıda parti sözcüleri ve üyelerinin yaptıkları konuşma süreleri hakkında da bilgi verdi.

Başkan Şahin, "Meclis üyeleri konuşma hakkını en adil şekilde kullanıyor’’

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, meclis toplantılarında, demokrasinin en güzel örneğini sergileme gayretinde olduklarını belirterek, “Her oturumda demokrasinin en güzel örneği olan konuşma hakkını her üyeye veriyoruz” dedi.
Haziran ayı belediye meclis toplantısında yaşanan gelişmeler hakkında kamuoyu ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla bir değerlendirmede bulunan Başkan Şahin, toplantıda parti sözcüleri ve üyelerinin yaptıkları konuşma süreleri hakkında da bilgi verdi. Başkan Şahin açıklamasında, “Haziran ayı meclis toplantımızda Cumhuriyet Halk Partisi’ne mensup üyelerin toplam konuşma süresi 15 dakika, Adalet ve Kalkınma Partisi üyelerinin konuşma süresi 16 dakika, Milliyetçi Hareket Partisi temsilcilerinin 7 dakika ve İYİ Partili üyelerin ise konuşma süresi 5 dakika olmuştur. Geçtiğimiz gün yapılan Haziran ayı belediye meclis toplantısında şehrimiz ve halkımızın menfaatleri doğrultusunda kararlar almaya çalıştık. Gerçekleştirilen toplantıda söz isteyen bütün arkadaşlarımız konuşmalarını yaptılar. Her toplantıda, gündem maddelerini görüşmeden önce grup sözcülerimizin zaten konuşma hakkı var. Daha sonra meclis gündem maddelerini de ele alırken söz almak isteyen bütün üyelerimiz, şu ana kadar ayrım yapılmadan konuştular.Meclis ve nezaket kuralları çerçevesinde söz isteyen her üyemize söz veriyoruz. Ayrıca oluşturulan her bir komisyonda da bütün partilerden üyenin de olmasına imkan veriyoruz. Bundan sonra da bu demokratik tavrımızı sürdürme gayretinde olacağız” dedi.

Başkan Şahin,

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