YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Başkan Şahin, muhtarların talep ve önerilerini dinledi

Başkan Şahin, muhtarların talep ve önerilerini dinledi

19.02.2021 11:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkan Şahin, muhtarların talep ve önerilerini dinledi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, mahalle muhtarlarını ağırlayarak, talep ve görüşlerini aldı.Belirli bir takvim dahilinde kentteki sivil toplum kuruluşu yöneticileri, vatandaşlar ve esnaf ile bir araya gelen Başkan Şahin, bu kez muhtarlar ile buluştu.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, mahalle muhtarlarını ağırlayarak, talep ve görüşlerini aldı.
Belirli bir takvim dahilinde kentteki sivil toplum kuruluşu yöneticileri, vatandaşlar ve esnaf ile bir araya gelen Başkan Şahin, bu kez muhtarlar ile buluştu. Muhtarların mahalleleri hakkındaki talep ve önerilerini dinleyen Başkan Şahin, Bilecik Belediyesinin yeni çalışma ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

"Yerel yönetimde muhtarlara çok önem veriyoruz"
Gerçekleştirilen buluşma hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Şahin, göreve geldikleri ilk günden bu yana hep, ‘’Bilecik’i halkımızla birlikte yöneteceğiz" düşüncesiyle hareket ettiklerini belirterek, ‘’Çalışmamız kapsamında muhtarlarımızla bir araya gelerek, muhtarlarımızı dinledik. Yerel yönetimde muhtarlara çok önem veriyor ve halkımıza her alanda en güzel hizmeti verme gayretindeyiz. Bugün de muhtarlarımızla bir araya geldik. Şehrimiz ve halkımız için yapabileceğimiz çalışmaları değerlendirdik. Bütün muhtarlarımıza gayretleri dolayısıyla teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum’’ dedi.
Muhtarlar da Belediye Başkanı Semih Şahin’e katkıları ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı

Bilecik Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
06:17
Sabah
07:41
Öğle
13:19
İkindi
16:17
Akşam
18:47
Yatsı
20:05

Bilecik Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Ünsal Eczanesi
Merkez
Eczanesi
180220211830190220210830nobetci
Ünsal Eczanesi
Merkez
Eczanesi
180220211830190220210830nobetci
Ünsal Eczanesi
Merkez
Eczanesi
180220211830190220210830nobetci
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

Hava filtresini değiştirmek araçta yakıttan tasarruf ve performans sağlıyor

Hava filtresini değiştirmek araçta yakıttan tasarruf ve performans sağlıyor

Hava filtresini değiştirmek araçta yakıttan tasarruf ve performans sağlıyor

Hava filtresini değiştirmek araçta yakıttan tasarruf ve performans sağlıyor

Osmaneli’de sıfırlanan vaka sayısı artışa geçti

Osmaneli’de sıfırlanan vaka sayısı artışa geçti

Bilecik ve Kütahya'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Bilecik ve Kütahya'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Kuru, Bozüyük İlçe Özel İdare Müdürlüğüne atandı

Kuru, Bozüyük İlçe Özel İdare Müdürlüğüne atandı

Vali Şentürk: "112 Acil Çağrı Merkezi gereksiz çağrılarla meşgul edilmemeli"

Vali Şentürk: "112 Acil Çağrı Merkezi gereksiz çağrılarla meşgul edilmemeli"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.