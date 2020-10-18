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Başkan Şahin petrol ürünleri tesisinde incelemelerde bulundu

BİLECİK HABERLERİ  | 18.10.2020 12:30 | Son Güncelleme

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede faaliyet geçecek petrol ürünleri tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Osmaneli Belediyesi sanayi parselleri üzerinde faaliyet gösteren petrol ürünleri fabrikasının tamamlanmasında sona gelindi.

Başkan Şahin petrol ürünleri tesisinde incelemelerde bulundu

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede faaliyet geçecek petrol ürünleri tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Osmaneli Belediyesi sanayi parselleri üzerinde faaliyet gösteren petrol ürünleri fabrikasının tamamlanmasında sona gelindi. İlçeye büyük değer katacak ve üreteceği ürünler ile ekonomi için katkı sağlayacak tesiste çevre düzenlemesi yapılıyor. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin tesisinin son halinin görmek için bir ziyaret yaparak, "Yönetim kurulu başkanı Mehmet Afşin ile tesisimizi sorunlarını dinledik. Tamamlanma aşamasında olan şirketimiz için her türlü desteği verdik. Önemli bir yatırımı ilçemize kazandıran başta Mehmet Afşin olmak üzere emeği gecen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Şahin petrol ürünleri tesisinde incelemelerde bulundu

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