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Başkan Şahin, sağlık personelinin yanında

SİNOP HABERLERİ  | 23.12.2020 18:19 | Son Güncelleme

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, korona virüsle mücadele sürecinde sağlık çalışanlarına destek veriyor.Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Türkeli Devlet Hastanesinde görev yapan ve pandemi süreci boyunca fedakarca aralıksız çalışmalarına devam eden sağlık personelleri için hastane doktor ve hemşire odalarına giyinme dolapları hediye etti.

Başkan Şahin, sağlık personelinin yanında

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, korona virüsle mücadele sürecinde sağlık çalışanlarına destek veriyor.
Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Türkeli Devlet Hastanesinde görev yapan ve pandemi süreci boyunca fedakarca aralıksız çalışmalarına devam eden sağlık personelleri için hastane doktor ve hemşire odalarına giyinme dolapları hediye etti. Türkeli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Ruhi İçtüzer, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin’e Korona virüs sürecinde verdiği destekten ve giyinme dolaplarını hediye etmesinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Şahin, sağlık personelinin yanında

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