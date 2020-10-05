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Başkan Şahin sıcak asfaltı tamamlanan caddeyi inceledi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.10.2020 17:15 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sıcak asfalt yapımı tamamlanan 140 Nolu Cadde’de incelemede bulundu, cadde esnafının yenilenen yol hakkında fikirlerini aldı.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Şahinbey ilçesinde bulunan, Mimar Sinan, Yeşilevler, Çağdaş, Güneş, 75’inci Yıl ve İstiklal Mahalleleri birbirine bağlayan 140 No’lu Cadde’de sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sıcak asfalt yapımı tamamlanan 140 Nolu Cadde’de incelemede bulundu, cadde esnafının yenilenen yol hakkında fikirlerini aldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Şahinbey ilçesinde bulunan, Mimar Sinan, Yeşilevler, Çağdaş, Güneş, 75’inci Yıl ve İstiklal Mahalleleri birbirine bağlayan 140 No’lu Cadde’de sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Şehirde trafiğin en yoğun olduğu caddelerden biri olan, araçlara birçok sorun çıkaran kilit taşının sökülerek, bin 200 metre uzunluğunda, 4 bin 200 tonluk asfalt kullanılarak, 25 metre genişliğinde asfaltlanan yolda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, cadde esnafıyla hasbihal etti, yürütülen çalışmalar hakkında memnuniyetlerini sordu. Vatandaşlar yeni yol için Başkan Fatma Şahin’e teşekkür etti.
“Siz söz vermişseniz o yapılır”
140 No’lu Cadde’de bitirilen sıcak asfalt çalışmalarını gezisi sırasında konuştuğu vatandaşlara verilen sözü tuttuklarını ifade eden Şahin’e mahalle esnafı, "Siz söz vermişseniz o yapılır” diyerek duyduğu güveni anlattı. Eksik alt yapısının giderildiği ve gece gündüz mesai harcanılarak tamamlanan sıcak asfalt çalışması sonrası yeni kaldırımlar da yapılarak vatandaşların kullanımına sunulacak.

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