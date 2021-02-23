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Başkan Şahin ’UNDP İstanbul İnovasyon Günleri’ne katıldı

23.02.2021 15:51 | Son Güncelleme:
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından çevrim içi olarak İstanbul İnovasyon Günleri kapsamında düzenlenen “Bölgesel Diyalog, Avrupa ve Orta Asya’da Kentsel Dönüşüm ve Yorumları” konulu oturuma katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından çevrim içi olarak İstanbul İnovasyon Günleri kapsamında düzenlenen “Bölgesel Diyalog, Avrupa ve Orta Asya’da Kentsel Dönüşüm ve Yorumları” konulu oturuma katıldı. Başkan Şahin, gerçekleşen göç olaylarının toplumsal açıdan sorun oluşturmaması için, “Eğitim olmazsa olmazımız” dedi.
TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, UNDP’nin kentsel dönüşüm çevresinde gelişen modelleri görünür kılmak, kentsel alanlarda karşılaşılan zorlukların bağımsız ve karmaşık yapısına yönelik finansman modellerini, yeni kabiliyetleri ve partnerlik ilişkilerini tartışmak amacıyla düzenlediği “Bölgesel Diyalog, Avrupa ve Orta Asya’da Kentsel Dönüşüm ve Yorumları” konulu oturumda konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmasında yaşanan göçleri hızlı bir şekilde sisteme entegre edebilmek için eğitim konusuna dikkati çeken Şahin, “Eğer entegrasyonu sağlayamazsanız ve bu çocukları sistemin içine alamazsanız birçok sorunun alt yapısının oluşmasına ön ayak olursunuz. O nedenle eğitim olmazsa olmazımız” ifadelerini kullandı.

"Kentsel dönüşümde en önemli başlıklar eğitim ve sağlık"
Toplantıda Gaziantep’in pandemi koşullarındaki yönetimi başta olmak üzere, Suriyeli sığınmacılara ilişkin gerçekleştirilen çalışmaları da anlatan Başkan Şahin, göç ve bulaşıcı hastalık gibi durumların birer sonuç olduğunu dile getirerek, sorunların hızlı çözüme kavuşması adına koruyucu ve önleyici tedbirlerin önemine dikkati çekti. Gaziantep’teki Suriyeli sığınmacılara yönelik çalışmaları anımsatan Şahin konuşmasında eğitim, sağlık, altyapı ve sosyal çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi. Sığınmacılarla ilgili en önemli başlıklardan birinin eğitim olduğuna dikkati çeken Şahin, “Eğer entegrasyonu sağlayamazsanız ve bu çocukları sistemin içine alamazsanız birçok sorunun alt yapısını oluşturursunuz. O nedenle ‘eğitim olmazsa olmazımız’ dedik ve birlikte okutma modeli geliştirdik” dedi.

İkinci önemli başlığı ise Gaziantep’in dirençli, güvenli ve sağlıklı bir şehir olması olarak aktaran Şahin, “Her bireyin sağlığını korumaktan sorumluyuz. Sağlıkta en önemli şey sağlık altyapısıyla birlikte ulaşılabilirlik. Pandemi sürecinde gördük ki bütün dünyada en büyük sorun sağlıkta ulaşılabilirlik. Biz doğan her çocuğun sigortalı doğduğu ve 18 yaşına kadar her türlü sağlık hizmetinden istifade ettiği bir dönüşümü zaten başarmıştık. Mülteci çocuklarımızı da sisteme dahil ettik. Bugün hamdolsun mültecilerde pandemi sürecini en iyi yöneten ülkelerden olduk ve rakamlara baktığımız zaman korona virüse yakalanma oranı 7’de 1’e düşen bir sonuçla birlikte yaşıyoruz” diye konuştu. Şahin, akıllı tarım, akıllı şehir, akıllı gıda, sıfır atık ve istihdam alanlarında yapılan faaliyetlere ilişkin çalışmalardan da bahsetti.
Moderatörlüğünü Avrupa Birliği (AB) yorumcusu Shada Islam’ın üstlendiği “Bölgesel Diyalog, Avrupa ve Orta Asya Kentsel Dönüşüm-Dönüşümler ve Yorumları” başlıklı oturuma Başkan Şahin’in yanı sıra Moldova Başbakanı Aureliu Ciocoi, UNDP Direktörü Achim Steiner, UNDP Başkan Yardımcısı ve UNDP Bölge Bürosu Direktörü Mirjana Spoljaric Egger ve Climate KIC CEO’su Kirsten Dunlop katıldı.

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