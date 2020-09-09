Başkan Şahin vatandaşlara aşure dağıttı

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ‘Muharrem Ayı’ dolayısıyla hemşehrilerine aşure ikramında bulundu.

Kaynaşlı Belediyesi tarafından belediye önüne kurulan stantta, yüzlerce kişiye aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Sosyal belediyeciliğe önem veren ve her fırsatta vatandaşlarla bir arada olmaya özen gösteren Birol Şahin, hemşehrilerine aşure ikram etti.

Başkan Şahin, aşure ikramı sırasında vatandaşlarla kısa süreli sohbet de etti. Şahin, “Aşure; paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Hepimizin ortak değeri olan aşure geleneğini yaşatmak için vatandaşlarımızla bir araya geldik ve aşure ikramında bulunduk. Bu mübarek ayda hem inançlarımızın gereğini yerine getirmenin hem de birlik ve beraberlik içerisinde hemşehrilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah Muharrem Ayı’nda yapacağımız tüm ibadetlerimizi kabul eylesin” ifadelerini kullandı.



