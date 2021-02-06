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Başkan Şahin, “Yağmur suyu hattı çalışmaları sonucu artık sorun yaşanmıyor"

06.02.2021 12:51 | Son Güncelleme:
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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, yaptıkları yağmur suyu hattı çalışmaları sonucunda, artık sorun yaşamadıklarını söyledi.Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, “Şehrimizin aldığı sağanak yağışlarda, Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezi önü, çınar market önü ve çeşitli noktalarda yaşanan taşkınları, vatandaşlarımız yıllarca kötü bir şekilde tecrübe etti.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, yaptıkları yağmur suyu hattı çalışmaları sonucunda, artık sorun yaşamadıklarını söyledi.
Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, “Şehrimizin aldığı sağanak yağışlarda, Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezi önü, çınar market önü ve çeşitli noktalarda yaşanan taşkınları, vatandaşlarımız yıllarca kötü bir şekilde tecrübe etti. Yaptığımız yağmursuyu hattı çalışmalarımız sonucunda, belirtilen bölgelerde artık sorun yaşanmıyor. Çalışmalarımıza Bilecik için devam ediyoruz. Her şey çok güzel oluyor. Ayrıca Ertuğrulgazi Mahallesi Tavşantepe Mevkiinde, yol yapım çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz” dedi.

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