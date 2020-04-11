YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başkan Şahin; Yasa teklifinde veteriner hekimlere de yer verilmesini istedi

Başkan Şahin; Yasa teklifinde veteriner hekimlere de yer verilmesini istedi

AYDIN HABERLERİ  | 11.04.2020 12:13 | Son Güncelleme

Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı cemil Şahin, ‘Sağlıkta şiddetin önlenmesine’ yönelik yasa teklifinde veteriner sağlık çalışanlarına yer verilmesini istedi.

Başkan Şahin; Yasa teklifinde veteriner hekimlere de yer verilmesini istedi

Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı cemil Şahin, ‘Sağlıkta şiddetin önlenmesine’ yönelik yasa teklifinde veteriner sağlık çalışanlarına yer verilmesini istedi. Şahin, “Toplum sağlığı için yaşamını adamış, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan meslektaşlarımızın canına kastedenlerin en ağır şekilde cezalandırılması ve dolayısıyla bu saldırılara karşı devletimizin bizleri kanunen daha etkili şekilde koruması zaruridir” dedi.
Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik teklifin gecikmeli de Meclis gündemine alınmış olmasının hayati önem taşıdığını ancak bu yasa teklifinde sağlık çalışanları veteriner hekimlerin unutulmaması gerektiğini ifade eden Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil şahin, “Biz veteriner hekimler; Çevre, gıda, hayvan ve toplum sağlığı konularında gece gündüz ayırmaksızın büyük tehditler altında, özveriyle görevimizi icra etmekteyiz. Toplum sağlığının korunmasında büyük öneme sahip olan Veteriner Sağlık Camiası, maalesef yıllardır türlü şiddetlere maruz kalmaktadır. Fiili saldırılar çoğu kez maalesef meslektaşlarımızın hayatlarına kastedecek düzeyde gerçekleşmektedir. Klinisyenlerimiz, gıda sektöründe istihdamı zorunlu olarak çalışan meslektaşlarımız, kamuda görev yapan meslektaşlarımız ve yardımcı sağlık personellerimiz neredeyse her gün fiili ve sözlü şiddete maruz kalmakta, görev yapmaları art niyetli ve şiddet yanlısı şahıslar tarafından engellenmektedir. Sağlık vermeye çalışırken şiddet görmek, hem beden sağlığımızda hem de ruh sağlığımızda kapanmayacak yaralar açmaktadır. Meclis gündemine alınan sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yasa teklifinde veteriner sağlık çalışanlarına da muhakkak surette yer verilmelidir. Toplum sağlığı için yaşamını adamış, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan meslektaşlarımızın canına kastedenlerin en ağır şekilde cezalandırılması ve dolayısıyla bu saldırılara karşı devletimizin bizleri kanunen daha etkili şekilde koruması zaruridir. Siyasi partilerimizi bu konuda destek vermeye çağırıyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdıHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdı
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Çanakkale’deki pazarlar 2’ye indirildi

Çanakkale’deki pazarlar 2’ye indirildi

Bursa’da "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için toplu taşıma noktaları belirlendi

Bursa’da "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için toplu taşıma noktaları belirlendi

Mardin’in tarihi çarşıları ilk görünümüne kavuşuyor

Mardin’in tarihi çarşıları ilk görünümüne kavuşuyor

Fethiye’de vatandaşlar fırın ve marketler önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Fethiye’de vatandaşlar fırın ve marketler önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Aydın Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:32
Öğle
13:15
İkindi
16:53
Akşam
19:47
Yatsı
21:07

Aydın Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Cengız Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kuşadası Romanlar Derneği hergün 1500 ekmek dağıtıyor

Kuşadası Romanlar Derneği hergün 1500 ekmek dağıtıyor

Aydın'da koronavirüs tedbirlerine aykırı taşımacılık yapan sürücüye para cezası

Aydın'da koronavirüs tedbirlerine aykırı taşımacılık yapan sürücüye para cezası

Aydın'da kavga eden 2 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası

Aydın'da kavga eden 2 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.