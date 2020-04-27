YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Başkan Şahin yol çalışmalarını inceledi

Başkan Şahin yol çalışmalarını inceledi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.04.2020 16:59 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip Corona Virüs (COVID-19) Salgını nedeniyle araç trafiğinin azaldığı ana halterlerde başlattığı çalışmaları yerinde inceledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip Corona Virüs (COVID-19) Salgını nedeniyle araç trafiğinin azaldığı ana halterlerde başlattığı çalışmaları yerinde inceledi. Çevre esnafıyla da sohbet eden Şahin, sıkıntıları ve isteklerini dinledi.
Ülke gündemini kısa sürede işgal eden Corona Virüsü’ne karşı verilen ulusal mücadelede İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgelerle belli yaş gruplarının sokağa çıkmasının kısıtlanması, bazı meslek gruplarının çalışmaya ara vermesi ve “Evde Kal” çağrılarıyla iyiden iyiye azalan araç trafiğini fırsat bilen Büyükşehir Belediyesi altyapı ve yol çalışmalarına girişti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile ekibi de yürütülen çalışmaları an ve an takip ediyor yerinde inceliyor. Gaziantep Valiliği tarafından daha öncesinde araç trafiğine belli saatlerde kapatılan Karagöz Caddesi’nde yürütülen kilit taşı yenileme ve tamir çalışmalarını incelen Başkan Şahin, kentin ticari yaşamıyla, tarihi dokusunu birleştiren caddenin en kısa sürede yeni halini alacağını belirtti. En son 7 yıl önce yine kendi başkanlığı döneminde tadilat çalışması yapıldığını hatırlatan Başkan Şahin, trafiğin olmamasının işleri kolaylaştırdığını söyledi.
Başkan Şahin daha sonrasında ekibiyle Büyükşehir’in yürüttüğü bir diğer çalışma olan Karşıyaka Tüneli yol genişletme çalışmasını ziyaret etti. Şehitkamil ve Karşıyaka için büyük önem taşıyan tünelin, var olan yükü kaldıramadığından girişilen çalışmanın en kısa sürede biteceği dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu! Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu!
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

Aliağa, online alışverişi sevdi

Aliağa, online alışverişi sevdi

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Muş’ta lale tarlaları boş kaldı

Muş’ta lale tarlaları boş kaldı

İl Müftülüğü karantinada kalanlara Kur’an-ı Kerim ve seccade ve kitaplar hediye etti

İl Müftülüğü karantinada kalanlara Kur’an-ı Kerim ve seccade ve kitaplar hediye etti

Gaziantep Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
04:05
Sabah
05:34
Öğle
12:33
İkindi
16:18
Akşam
19:23
Yatsı
20:46

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Akkartal Eczanesi
Sehitkamil
İbrahimli Eczanesi
Sehitkamil
Mesut Eczanesi
Sehitkamil
Müge Eczanesi
Sehitkamil
Nilay Eczanesi
Sehitkamil
Yeni Fulya Eczanesi
Sehitkamil
Berfin Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

GÜNCELLEME - Gaziantep'teki silahlı soygunla ilgili 2 zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Gaziantep'teki silahlı soygunla ilgili 2 zanlı tutuklandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Gaziantep’te entübasyon kabinlerinin kullanımına başlandı

Gaziantep’te entübasyon kabinlerinin kullanımına başlandı

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.