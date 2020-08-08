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Başkan Şahin, yurdun dört bir köşesinden gelen konukları ağırladı

BİLECİK HABERLERİ  | 08.08.2020 12:16 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, ‘’Bütçe Yönetimi Eğitimi’’ için yurdun dört bir köşesinden Bilecik’e gelen konuklarını ağırladı.Ardahan, Artvin, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Kırşehir belediyelerinde çalışan personeli ağırlayan Başkan Şahin, konuklarına Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi verdi.Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Algın, ilgili birim müdürleri ile çalışanların katıldığı eğitim programında Ankara Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Mesut Hastürk katılımcılara konu hakkında eğitim verecek."Kendilerini şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyduk"Bilecik’in birçok organizasyona ev sahipliği yaptığını kaydeden Başkan Şahin, "Bilecik’te iki gün boyunca gerçekleştirilecek olan eğitim için yurdumuzun dört bir köşesinden konuğumuzu ağırladık.

Başkan Şahin, yurdun dört bir köşesinden gelen konukları ağırladı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, ‘’Bütçe Yönetimi Eğitimi’’ için yurdun dört bir köşesinden Bilecik’e gelen konuklarını ağırladı.
Ardahan, Artvin, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Kırşehir belediyelerinde çalışan personeli ağırlayan Başkan Şahin, konuklarına Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi verdi.Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Algın, ilgili birim müdürleri ile çalışanların katıldığı eğitim programında Ankara Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Mesut Hastürk katılımcılara konu hakkında eğitim verecek.
"Kendilerini şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyduk"
Bilecik’in birçok organizasyona ev sahipliği yaptığını kaydeden Başkan Şahin, "Bilecik’te iki gün boyunca gerçekleştirilecek olan eğitim için yurdumuzun dört bir köşesinden konuğumuzu ağırladık. ’Bütçe Yönetimi Eğitimi’ için şehrimize gelen misafirlerimize katılacakları eğitimin verimli geçmesini diliyorum. Kendilerini şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyduk" dedi.

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Akşam
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Bilecik Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Cumartesi

Tülay Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
Sogut
İlker Eczanesi
Bozuyuk
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