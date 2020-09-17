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Başkan Şahin’den başsağlığı mesajı

BİLECİK HABERLERİ  | 17.09.2020 11:31 | Son Güncelleme

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, geçtiğimiz ay Manisa’nın Akhisar ilçesinde trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hayatını kaybeden Matematik Öğretmeni Özge Hancıoğlu(39) için başsağlığı mesajı yayımladı.Olay; 21 Ağustos Pazar günü Aksihar- Kırkağaç karayolunda meydana geldi.

Başkan Şahin’den başsağlığı mesajı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, geçtiğimiz ay Manisa’nın Akhisar ilçesinde trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hayatını kaybeden Matematik Öğretmeni Özge Hancıoğlu(39) için başsağlığı mesajı yayımladı.
Olay; 21 Ağustos Pazar günü Aksihar- Kırkağaç karayolunda meydana geldi. Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Hisarcık Beşevler Köyünden Matematik öğretmeni olarak görev yapan Özge Hancıoğlu, ilçede düzenlenecek olan seminer için memleketinden yola çıktı. Aksihar- Kırkağaç karayolu üzerinde seyir halindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Özge Hancıoğlu, kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan genç öğretmen geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hisarcık Beşevler köy halkı ve öğrencileri tarafından sevilen genç öğretmenin hayatını kaybetmesi, Osmaneli’nde eğitim camiasını, sevenlerini yasa boğdu. Bu üzücü olay sonrası taziye mesajı yayımlayan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Değerli Özge öğretmenimize, ailesine, öğrencilerine ve eğitim camiamıza başsağlığı dilerim" dedi.

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