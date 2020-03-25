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Başkan Şahin’den eczacı kalfalarına ücretsiz ulaşım hizmeti

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.03.2020 15:14 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, korona virüsle (COVİD-19) mücadele kapsamında devletin yükünü hafifleten eczacı kalfalarına 3 ay boyunca ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verileceğini açıkladı.Dünyada kısa süre içerisinde pandemi yani bölgesel olmaktan çıkmış küresel bir salgın haline dönüşen korona virüs için ulusal ve uluslararası alanda önlemler artırıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, korona virüsle (COVİD-19) mücadele kapsamında devletin yükünü hafifleten eczacı kalfalarına 3 ay boyunca ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verileceğini açıkladı.
Dünyada kısa süre içerisinde pandemi yani bölgesel olmaktan çıkmış küresel bir salgın haline dönüşen korona virüs için ulusal ve uluslararası alanda önlemler artırıldı. Özellikle enfeksiyon riskine karşı insan sağlığını güvence altına almaya gayret gösteren sağlıkçılara büyük destekler verilirken şehir genelinde tedbirleri artırmak amacıyla yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi’nden örnek teşkil edecek bir hamle daha geldi. Buna göre, Gazi şehirde insan sağlığını korumak adına özverili ve disiplinli çalışmasından ödün vermeyen eczacı kalfalarına 3 ay süresince büyükşehire bağlı turuncu otobüslerde ve tramvayda ücretsiz seyahat hizmeti verilecek.
Ulaşım hizmetinden ücretsiz yararlanılabilmesi için kalfaların Gaziantep Eczacı Odası’ndan verilen belgeleri doldurulup bağlı bulunduğu eczanenin işletme sahibine kaşe yaptırması yeterli olacak.

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