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Başkan Şahin’den fabrika ziyaretleri

BİLECİK HABERLERİ  | 07.02.2020 14:45 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, çalışmaları kapsamında kentte faaliyetlerini sürdüren fabrikaları ziyaret ederek, yönetici ve çalışanlarla bir araya geldi.Firma sahipleri ve çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Şahin, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Şahin’den fabrika ziyaretleri

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, çalışmaları kapsamında kentte faaliyetlerini sürdüren fabrikaları ziyaret ederek, yönetici ve çalışanlarla bir araya geldi.
Firma sahipleri ve çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Şahin, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bilecik Belediyesi çalışmaları ve projeleri hakkında fikir alışverişlerin yapıldığı ziyaretler hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Şahin, ‘’İlimizin ekonomideki lokomotifi konumundaki fabrikaları ziyaret ederek, yetkililer ve çalışanlarla bir araya geldik. Bilecik Belediyesi olarak şehrimizin her alanda gelişip büyümesi için karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca ilimize yapılacak yatırımlar konusunda da faydalı değerlendirmelerde bulunduk. Bütün firma yetkilileri ve çalışanlarına başarılı ve verimli bir çalışma hayatı diliyorum’’ dedi.
Fabrika yöneticileri ve çalışanlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin’e teşekkür etti.

Başkan Şahin’den fabrika ziyaretleri

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