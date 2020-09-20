Başkan Şahin’den geri dönüşüm tesisine ziyaret

Bilecik’in Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, geri dönüşüm tesisini ziyaret etti.

Başkan Şahin, belediyede demir kullanılan her işe katkısı olan Yılmaz Geri Dönüşüm ortakları Hamit ve Sait Yılmaz kardeşlere bir ziyarette bulundu. Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Şahin, “Osmaneli için önemli olan bu yardımları birçok yatırımımızda bize maddi avantaj sağladı. Bugün kendilerini ziyaret ederek belediyemiz adına teşekkür ettik” dedi.

30-50 arasında kişiye iş olanağı sağlayan tesiste ayrıştırılan malzemeler, geri dönüşüm işleme tesislerine gönderiliyor.

