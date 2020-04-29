YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Başkan Şahin’den Geyve ziyareti

Başkan Şahin’den Geyve ziyareti

BİLECİK HABERLERİ  | 29.04.2020 13:14 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Sakarya’nın Geyve ilçesinden bir takım tarımsal ziyaretlerde bulundu.Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Geyve’deki yöresel ürünler üretim hanesini gezerek, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya’dan bilgi aldı.

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Sakarya’nın Geyve ilçesinden bir takım tarımsal ziyaretlerde bulundu.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Geyve’deki yöresel ürünler üretim hanesini gezerek, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya’dan bilgi aldı. Sakarya Nehri kıyısındaki iki ilçe arasındaki sıcak dostluk ilişkileri yıllardır devam eden güzelliğe sahip olduğunu anlatan Başkan Şahin, "Üç dönemdir Geyve Belediye Başkanı olan değerli Başkanımız Murat Kaya Geyve’de tüm sorunları çözmüş. Bu döneminde prestij projeleriyle kentin değerini daha da ileriye götürüyor. Murat Kaya başkanımızı tebrik ediyor,Geyveli kardeşlerimize saygılar,sevgiler sunuyoruz. Bugün özellikle yöresel ürünlerde karşılıklı olarak yaptığımız faaliyetleri değerlendirirken, birlikte yapacağımız projelerinde gözden geçirdik. Yöresel ürün üretim ve pazarlaması konusunda artık marka haline gelen iki belediyemiz bu konudaki yatırımlarını çok daha ileriye götürecek projeler konusunda işbirliğine devam edecek" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gökyüzündeki ışıkları ilk kez gören gençler anlattı: Bize masum köylü dediler Gökyüzündeki ışıkları ilk kez gören gençler anlattı: Bize masum köylü dediler
PARTNER Acun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Bilecik Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
04:19
Sabah
05:55
Öğle
13:02
İkindi
16:51
Akşam
20:00
Yatsı
21:29

Bilecik Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Sevin Eczanesi
Bozuyuk
Beler Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Mıntıka temizliğinde her gün 1 kamyon çöp toplanıyor

Mıntıka temizliğinde her gün 1 kamyon çöp toplanıyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.