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  4. Başkan Şahin’den hastalara ziyaret

Başkan Şahin’den hastalara ziyaret

BİLECİK HABERLERİ  | 01.01.2020 15:03 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin 2020 yılının ilk gününde Bilecik Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.Sağlık çalışanları ve personelin yeni yıllarını kutlayan Başkan Şahin ve beraberindekiler, hastalara acil şifalar temennilerini iletti.Yeni doğan bölümündeki aileleri de ziyaret eden Başkan Şahin çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin 2020 yılının ilk gününde Bilecik Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.
Sağlık çalışanları ve personelin yeni yıllarını kutlayan Başkan Şahin ve beraberindekiler, hastalara acil şifalar temennilerini iletti.Yeni doğan bölümündeki aileleri de ziyaret eden Başkan Şahin çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Hasta yakınları ve hastalar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Şahin ve beraberindekilere teşekkür etti.

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