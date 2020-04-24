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Başkan Şahin’den kontrol noktasından polis ve sağlıkçılara ziyaret

BİLECİK HABERLERİ  | 24.04.2020 13:47 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçe giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktasındaki polis ve sağlıkçıları ziyaret etti.Korona virüs Covit-19 salgını nedeniyle Osmaneli ilçesinde giriş ve çıkışlarında ateş ölçümü yapılması için oluşturulan kontrol noktasını Belediye Başkanı Münür Şahin ziyaret etti.

Başkan Şahin’den kontrol noktasından polis ve sağlıkçılara ziyaret

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçe giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktasındaki polis ve sağlıkçıları ziyaret etti.
Korona virüs Covit-19 salgını nedeniyle Osmaneli ilçesinde giriş ve çıkışlarında ateş ölçümü yapılması için oluşturulan kontrol noktasını Belediye Başkanı Münür Şahin ziyaret etti. Günlük araç geçişleri hakkında polislerden bilgi alan Başkan Şahin, "Bilecik ilinin girişini Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerimiz önünde ateş ölçümü ve kontrol yapan emniyet ve sağlık mensuplarımızı ziyaret ettik. Belediyemiz tesislerinin hizmetlerinde olduğunu söyledik. Gece gündüz görev yapan kardeşlerimize Allah güç kuvvet versin" dedi.

Başkan Şahin’den kontrol noktasından polis ve sağlıkçılara ziyaret

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