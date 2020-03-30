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Başkan Şahin’den korona denetimi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 30.03.2020 15:09 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir ekiplerinin korona virüs (COVID-19) salgınına karşı aldığı tedbirleri yerinde inceledi.Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya’yı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüsüne karşı alınan tedbirler sıklaştırılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir ekiplerinin korona virüs (COVID-19) salgınına karşı aldığı tedbirleri yerinde inceledi.
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya’yı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüsüne karşı alınan tedbirler sıklaştırılıyor. Verilen ulusal mücadelede dezenfekte ve sosyal destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise ekibiyle beraber yapılan çalışmaları ve alınan tedbirleri denetledi. Vatandaşları dinledi.
Ekibiyle beraber, virüsün Türkiye’de görüldüğü ilk günden bu yana yoğun mesai harcayan Başkan Fatma Şahin, çalışmaları yerinde görmek için denetime çıktı. Tramvay ve otobüs duraklarını inceleyen Şahin, araçlarda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle toplu taşımalara Türkiye’de ilk defa uygulanan sosyal mesafe şeritlerini yolculuk yapan vatandaşlara anlattı. Ayrıca korona salgınına karşı alınan tedbirleri ve çalışmaları iletti. Başkan Şahin, halkın bilinçlenmesi ve bu konuda hareket etmesi gerektiğini dile getirdi. Zabıta ekipleriyle alışveriş marketlerde etiket kontrolü yaptı. Genelge kurallarına uyulup uyulmadığına baktı. Gıda bankasına geçerek, hazırlanan kolileri ve son durumu yerinde gözlemledi
Öte yandan Başkan Şahin, vatandaşlara çamaşır suyu ve sabun dağıttı.

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