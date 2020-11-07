YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Başkan Şahin’den kritik korona uyarısı :

Başkan Şahin’den kritik korona uyarısı :

BİLECİK HABERLERİ  | 07.11.2020 12:12 | Son Güncelleme

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden başta sağlık çalışanları olmak üzere güvenlik güçleri, belediye ve kaymakamlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Bilecik ve tüm ilçelerinde mevsiminde doğal sonucu vaka sayılarında artış olmuştur.

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden başta sağlık çalışanları olmak üzere güvenlik güçleri, belediye ve kaymakamlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Bilecik ve tüm ilçelerinde mevsiminde doğal sonucu vaka sayılarında artış olmuştur. 10 gün çok dikkatli olarak, bu süreci de geçireceğiz" dedi.
Başkan Şahin yaptığı açıklamada, Osmaneli’nde bütün kurum ve kuruluşlar gece gündüz covid-19 salgını ile mücadele ettiğini vurguladı. Başkan Şahin, "Salgının boyutları çok daha ölümcül devam etmektedir. Türkiye sağlık alanında yaptığı yatırımların ve almış olduğu tedbirlerin sonucu diğer ülkelere göre kontrol altında süreci yürütmekte ve takdir edilmektedir. Bilecik ili ve tüm ilçelerinde mevsiminde doğal sonucu vaka sayılarında artış olmuştur. Osmaneli halkı olarak özellikle 10 gün çok dikkatli olarak bu süreci de geçeceğiz. Cuma pazarında yoğunluğu önlemek için açık pazarımızda yapmış olduğumuz düzenleme ile haftanın her günü acık tuttuğumuz 10 manav faaliyet göstermektedir. Cuma pazarımızda hareketlilik en alt seviyededir. Belediye zabıtası, emniyet, jandarma ve sağlık ekiplerimiz 24 saat sahadadır. Karantina altında olanların da ev, ev ihtiyaçlarını karşılaşmaktadırlar. Tüm ilgili personelin sağlığını hiçe sayarak büyük bir mücadele verdiği bu günlerde değerli kardeşlerimizin moralini bozacak hareketlerden kaçınmalıyız. Çocuğunun, ailesinin vermediği hizmeti Covid-19 hastalarına veren tüm personelimize ve diğer kurum çalışanlarına tekrar teşekkür ediyoruz. Osmaneli Belediyesi ve Osmaneli Kaymakamlığı, Sağlık Müdürlüğümüzle ilçemizde her tedbiri eksiksiz almaktadır" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendiDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kaymakam Karadağ: "Kimsenin özel hayatına müdahale söz konusu değil"
Kaymakam Karadağ: "Kimsenin özel hayatına müdahale söz konusu değil"
Yaralı kedinin ayağı alçıya alındı
Yaralı kedinin ayağı alçıya alındı
Hizan’da korona virüs denetimleri artarak devam ediyor
Hizan’da korona virüs denetimleri artarak devam ediyor
Mutluluğa ilk pedalı Başkan Kartoğlu çevirdi
Mutluluğa ilk pedalı Başkan Kartoğlu çevirdi
Her sayı için bir fidan dikecekler
Her sayı için bir fidan dikecekler
Tokat, 2 yılda zenginleşecek
Tokat, 2 yılda zenginleşecek

Bilecik Namaz Vakitleri 7 Kasım Cumartesi

İmsak
06:04
Sabah
07:29
Öğle
12:49
İkindi
15:33
Akşam
17:58
Yatsı
19:19

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Arzu Eczanesi
Bozuyuk
Ufuk Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Esin Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Plaket takdimi ile ilçeye veda etti
Plaket takdimi ile ilçeye veda etti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Pazaryeri’nden yağmurlar başlamadan tarla ve arazi yolları bitecek
Pazaryeri’nden yağmurlar başlamadan tarla ve arazi yolları bitecek
Zabıta Müdürlüğü minibüsleri denetledi
Zabıta Müdürlüğü minibüsleri denetledi
Başkan Şahin’ler, açılışa katıldı
Başkan Şahin’ler, açılışa katıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.