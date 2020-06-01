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Başkan Şahin’den maske uyarısı

BİLECİK HABERLERİ  | 01.06.2020 14:03 | Son Güncelleme

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, bugün kontrollü sosyal hayatın başladığını belirterek, "kesinlikle maske, mesafe, temizlik kuralına uymamız gerekiyor" dedi.Başkan Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, "Dünyayı saran ve bir çok kişinin hayatını kaybetmesine yol açan,yaşam şeklimizi değiştiren korona virüs salgınında Türkiye çok iyi tedbirler alarak bu salgında en az kayıp veren,en az etkilenen ülkeler arasında yer aldı.

Başkan Şahin’den maske uyarısı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, bugün kontrollü sosyal hayatın başladığını belirterek, "kesinlikle maske, mesafe, temizlik kuralına uymamız gerekiyor" dedi.
Başkan Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, "Dünyayı saran ve bir çok kişinin hayatını kaybetmesine yol açan,yaşam şeklimizi değiştiren korona virüs salgınında Türkiye çok iyi tedbirler alarak bu salgında en az kayıp veren,en az etkilenen ülkeler arasında yer aldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öngörüleriyle sağlık alanında yapılan yatırımların bir sonucu olarak da vakalara çok hızlı bir şekilde müdahale edilerek korona virüs süreci sınırlı kayıpla geçildi. Dünyanın takdirini kazanan bu mücadele Türkiye acısından sağlıkta büyük bir prestij oldu. Bugün itibaren Türkiye ikinci aşamaya geçiyor ve kontrollü sosyal hayat başlıyor. Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarımızın yayınladığı genelgelerle bir çok alanda yeniden sınırlı da olsa faaliyetler başlıyor. İlk aşamasını çok büyük bir başarı ile geçtiğimiz korona virüsle mücadelede kurallara uyarak yeni aşamada da risk almadan yaşamımızı sürdüreceğiz. Osmaneli olarak tüm paydaşlar olarak çok iyi mücadele verdik. Şu an çok iyi bir konuma geldiğimizi de hepimiz biliyoruz. Bu güzel ortamı ilçemizde sürdürebilmemiz yine kurallara eskiden olduğu gibi harfiyen uymakla olacak. Asla gevşemiyoruz. Birbirimizi sürekli uyarıyoruz. Zira birimizin yapacağı hata hepimizi etkileyecek. Sürekli ilanlarla ilçemizde olağanüstü bir durum havası oluşmasını istemiyoruz. Sizlerden ricamız lütfen üç kurala kesinlikle uymamız. Maske, mesafe, temizlik artık yaşamımızda olmazsa olmazımız. Tüm Osmaneli halkına birinci aşamada kurallara uyarak ilçemizde çok iyi bir sonuca imza attıkları için teşekkür ediyoruz. Osmaneli halkı bugün itibaren ikinci aşama olan kontrollü sosyal hayat aşamasını da kurallara uyarak başarı ile geçecektir. Osmaneli de panik havasına gerek yok, Osmaneli halkı sorumluluklarının farkında olan alkışlanacak, takdir edilecek saygın insanlar topluluğudur" dedi.

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İkindi
17:00
Akşam
20:30
Yatsı
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Sevin Eczanesi
Bozuyuk
Tülay Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Fatih Eczanesi
Sogut
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