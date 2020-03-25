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Başkan Şahin’den Osmaneli Esnaf Sanatkarlar Derneğine teşekkür

BİLECİK HABERLERİ  | 25.03.2020 12:05 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Korona virüsüyle mücadele kapsamından verdikleri desteklerden dolayı Osmaneli Esnaf Sanatkarlar Derneğine teşekkür etti.Başkan Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanın liderliğinde sağlık ,içişleri başta olmak üzere tüm bakanlıkların aldığı kararları Osmaneli’nde çok hızlı bir şekilde uyguladıklarını belirterek, "Özellikle ilçemiz esnaflarını direk ilgilendiren tüm konularda kuralları hızla uygulamamızda Osmaneli Esnaf Sanatkarlar Derneğine Başkanı Aydın Yıldız’ın destekleri ve esnaf arkadaşları bilgilendirmesi işlerimiz kolaylaştırıyor.

Başkan Şahin’den Osmaneli Esnaf Sanatkarlar Derneğine teşekkür

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Korona virüsüyle mücadele kapsamından verdikleri desteklerden dolayı Osmaneli Esnaf Sanatkarlar Derneğine teşekkür etti.
Başkan Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanın liderliğinde sağlık ,içişleri başta olmak üzere tüm bakanlıkların aldığı kararları Osmaneli’nde çok hızlı bir şekilde uyguladıklarını belirterek, "Özellikle ilçemiz esnaflarını direk ilgilendiren tüm konularda kuralları hızla uygulamamızda Osmaneli Esnaf Sanatkarlar Derneğine Başkanı Aydın Yıldız’ın destekleri ve esnaf arkadaşları bilgilendirmesi işlerimiz kolaylaştırıyor. Bir çok işyerinin sür’atle kapatılması,hijyen koşullarına uyulması, tır parkı konusunda yardımları, bu süreçte her türlü gıda ve diğer ihtiyaçların sorunsuzca karşılanması konusunda esnafımızı organize etmesi Korona virüsle mücadele konusunda sahada işlerimiz kolaylaştırıyor. Değerli Aydın Yıldız başkanımıza ve ilçemizdeki tüm esnaf kardeşlerimize Korona virüsle mücadeleye verdikleri destekler ve yardımları için çok teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer verdi.

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