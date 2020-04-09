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Başkan Şahin’den Polis Haftası mesajı

BİLECİK HABERLERİ  | 09.04.2020 11:59 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175’nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.Başkan Şahin, mesajında, polis denilince akıllara asayiş, huzur ve güvenin geldiğini vurgulayarak; "Türk Polisi denilince de, bunlara ilaveten akıllara şefkat, merhamet, bağlılık, sadakat, özveri ve fedakârlık gelmektedir.

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175’nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Şahin, mesajında, polis denilince akıllara asayiş, huzur ve güvenin geldiğini vurgulayarak; "Türk Polisi denilince de, bunlara ilaveten akıllara şefkat, merhamet, bağlılık, sadakat, özveri ve fedakârlık gelmektedir. Hal böyle olunca, Türk Polis Teşkilatı demek; milleti için her halde ve her koşulda seferber olmuş vatan evlatlarını bir arada bulunduran çatı demektir, ocak demektir. Allah, ’Türk Polisi’ olmak gibi şerefli bir payeyi göğüslerinde taşıyan vatan evlatlarını ocaklarına ve milletimize bağışlasın dedi. Başkan Şahin kutlama mesajında Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde Türk Polis Teşkilatı’nın üstlendiği büyük sorumluluğa da dikkat çekti. Şahin, şunları kaydetti: "İçinde bulunduğumuz salgınla mücadele döneminde sadece ilgili kurumlar değil, Polis teşkilatımız ve güvenlik güçlerimiz de ortaya büyük bir seferberlik örneği koymuştur. Polisimiz, insanımızı salgından koruyabilmek için canla başla mücadele etmekte, gece-gündüz demeden mesai halinde bulunmaktadır. Bizlerin bu süreçte imtina ederek çıkmamız gereken sokaklarda, onlar her türlü risk ve tehditle karşı karşıya görev yapmakta, milletin sıhhat ve selameti için yoğun bir gayret ve çaba göstermektedir. Bu dahi bizim ne kadar şanslı ve polislerimiz sayesinde ne kadar güvende olduğumuzu fazlasıyla göstermektedir. Başta Osmaneli olmak üzere, yurdun dört bir yanında görev alan tüm polislerimize kolaylıklar diliyor, bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatı’mızın 175’inci kuruluş yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum. İlaveten teşkilatımızı iftihar kaynağımız haline getiren ve şehitlik gibi mukaddes bir mertebe ile şerefyab olan polislerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, gazilerimize de, esenlik dolu nice yıllar diliyorum" dedi.

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